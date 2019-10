Real Madrid, Allegri in lizza per il post Zidane: decisivo il 'Clasico'

CALCIOMERCATO REAL MADRID ALLEGRI ZIDANE ESONERO MOURINHO MARCELINO - Nonostante il primo posto nella Liga, le acque in casa Real Madrid sono agitate per quanto riguarda il futuro di Zinedine Zidane. L'allenatore francese, tornato lo scorso anno a stagione in corso, non sta ottenendo i risultati sperati in Champions League, sonora sconfitta contro il Paris Saint-Germain e pareggio al 'Bernabeu' contro il Club Brugge nelle prime due giornate, e potrebbe accadere anche qualcosa di clamoroso da qui alla fine del mese.

Stando, infatti, a 'Don Balon', per il futuro di 'Zizou' potrebbe essere decisivo l'esito del '' contro il, in programma il 26 ottobre prossimo al 'Camp Nou' e valudo per la decima giornata del campionato spagnolo. E, per l'eventuale sostituzione, ci sono tre nomi in lizza: Massimiliano, José. Gli ultimi due sono avvantaggiati dal fatto di conoscere bene la realtà spagnola, l'exè sempre sul taccuino di Florentino, ma sulle sue tracce ci sono anche, confiniti sulla graticola dopo gli ultimi deludenti risultati.