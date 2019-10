CALCIOMERCATO JUVENTUS MATUIDI RINNOVO CONTRATTO SCADENZA 2020 - Maurizio Sarri non ama cambiare spesso la formazione titolare, lo dice la sua storia. E uno dei suoi intoccabili nella nuova avventura alla Juventus iniziata l'estate scorsa è Blaise Matuidi. Il 32enne centrocampista sembrava essere sulla lista dei partenti, ma non appena si è messo a disposizione ha conquistato l'ex allenatore di Chelsea e Napoli diventando un punto fermo. Basta guardare i numeri per accorgersi dell'importanza del Nazionale di Didier Deschamps nello scacchiere bianconero: in sette partite del campionato di Serie A, ben sei volte ha giocato dal primo minuto. Solo contro il Brescia è rimasto fuori, entrando comunque a dieci minuti dalla fine. Nelle due giornate della fase a gironi della Champions League, il francese è rimasto in campo per tutti i 180 minuti, più recupero. Un intoccabile.

Calciomercato Juventus, Matuidi in scadenza di contratto nel 2020

Anche per questo motivo, con ogni probabilità, nelle prossime settimane si comincerà a discutere anche del futuro in ottica calciomercato

Matuidi è in scadenza di contratto nel giugno prossimo e, al momento, non si è ancora parlato di un eventuale prolungamento. Il suo manager, Mino Raiola, gode di ottimi rapporti con la dirigenza della Juventus, l'ultimo affare in ordine di tempo porta il nome di Matthijs de Ligt, e appare probabile che prima della fine dell'anno verrà convocato per approfondire la questione del rinnovo di contratto dell'ex Paris Saint-Germain. Nel frattempo, lo stesso calciatore ha espresso tutto il suo entusiasmo per questa nuova stagione, la seconda a Torino, e ha difeso il connazionale Rabiot, poco utilizzato in questa prima parte della sua esperienza in bianconero.