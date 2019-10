CALCIOMERCATO SAMPDORIA / Verdi, Zaza, Berardi ma anche Defrel. Tanti gli attaccanti sondati dalla Sampdoria la scorsa estate, quando Di Francesco cercava uomini adatti anche al suo 4-3-3. Alla fine, è arrivato solo Rigoni, visto che l'ex giallorosso ha preferito tornare al Sassuolo; Zaza è rimasto al Torino e Berardi non si è mosso neanche lo scorso anno.

Ed ecco il retroscena: secondo alcune indiscrezioni di Calciomercato.it , almeno due attaccanti avrebbero detto no perché sapevano dell'indiscussa titolarità di Quagliarella. Quindi lo spazio a Genova sarebbe stato ridotto, nonostante la volontà dell'ex allenatore abruzzese di inserire calciatori duttili in rosa. Intanto continua il casting per il nuovo tecnico doriano.i candidati.