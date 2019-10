Milan, Prandelli difende Giampaolo: "E' davvero un maestro"

MILAN PRANDELLI GIAMPAOLO PIOLI / Cesare Prandelli elogia Pioli ma al tempo stesso difende Giampaolo. L'ex Ct della Nazionale, alla 'Gazzetta dello Sport', commenta gli ultimi avvenimenti in casa Milan. "Io come Pioli sono stato definito un Normal One, c'è da andarne fieri - ha spiegato - Siamo tecnici preparati e validi anche senza atteggiamenti per bucare lo schermo.

Pioli è un sarto creativo: non è legato a una sola idea di gioco e sa adattarsi al materiale a disposizione. Il Milan ha fatto bene a puntare su di lui, può incidere da subito anche se dovrà far coesistere giocatori dalle caratteristiche particolari, la società dovrà stargli vicino e farlo lavorare. Giampaolo ama un calcio ragionato, al Milan ha trovato invece molti giocatori istintivi. Resta il fatto che parliamo di un maestro del nostro sport, è un'etichetta meritata".