Juventus, Mandzukic al Manchester United: c'è già l'accordo

CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCHESTER UNITED MANDZUKIC / Mario Mandzukic è ormai fuori dai piani della Juventus e a gennaio saluterà i bianconeri.

L'attaccante croato si sente però ancora competitivo e per questo ha rifiutato le offerte provenienti dal Qatar. Nei suoi pensieri c'è la Premier League e in particolare il. Secondo 'Tuttosport', l'entourage del giocatore avrebbe già l'accordo verbale con la dirigenza dei 'Red Devils' per il trasferimento nella sessione invernale.