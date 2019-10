CALCIOMERCATO SAMPDORIA GARCIA / Dopo la separazione con Di Francesco, continua la ricerca del nuovo tecnico della Sampdoria.

Da De Biasi , tanti i nomi sondati dal presidente, alla ricerca di un motivatore in grado di salvare la sua squadra, ultima in classifica con 3 punti. E sulla lunga lista ci sarebbe anche il nome di Rudi Garcia, ex tecnico della Roma e dell'. Il contatto con il francese non avrebbe però avuto seguito.