VIDEO TG CALCIOMERCATO / Tradizionale appuntamento pomeridiano con il telegiornale di Calciomercato.it: come di consueto la nostra redazione vi offre gli ultimi aggiornamenti sulle principali notizie di calciomercato.

Dall'assalto Real a gennaio per- oggetto dei desideri di Inter e Juventus - ai contatti tra il club nerazzurro e Ivansempre per la finestra invernale. Segnali da parte diai campioni d'Italia dalla Nazionale tedesca, mentre il Milan ha pronto un tesoretto per rinforzare la rosa del neo-tecnico. Buona visione!