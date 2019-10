CALCIOMERCATO INTER REAL MADRID BARCELLONA LAUTARO MARTINEZ / Lautaro Martinez cresce a vista d'occhio sotto la cura Conte all'Inter e l'attaccante argentino ormai è finito nel mirino dell'élite calcistica europea: prossimamente sarà di certo uno dei nomi più caldi di calciomercato. Secondo 'Don Balon', in Spagna, sarebbe già partita la sfida tra Real Madrid e Barcellona per accaparrarselo.

I Blancos avrebbero inviato emissari ad osservarlo nelle ultime gare, per Florentinosarebbe l'alternativa ideale a. Durante l'amichevole di ieri sera traavrebbe ribadito al 'Toro' la propria stima e avrebbe sondato la disponibilità del giocatore a vestire la maglia blaugrana. Scatta l'allarme in casa nerazzurra. 'Fichajes' inoltre riporta un interessante retroscena:, ai tempi in cui l'attaccante militava ancora al, erano state tra le prime a notarne le potenzialità, senza però riuscire a concretizzare il trasferimento.