JUVENTUS EMRE CAN / Emre Can è finora stato impiegato col contagocce da Sarri alla Juventus, ritagliandosi solo degli spezzoni di partita in campionato vista l'esclusione dalla lista per la prima fase di Champions League.

L'ex Liverpool, però, chiede più spazio e spera di ribaltare la situazione in bianconero. Emre Can ammette: "Al momento non sono felice. Non sto giocando molto, al contrario della scorsa stagione nella quale ho giocato gare importanti - spiega il nazionale teutonico in zona mista al termine del match di Dortmund - Posso migliorare questa situazione solo facendo bene. Non ho ancora avuto la mia occasione, ma credo che l'avrò al mio ritorno a Torino. Sono molto grato a Loew perché mi ha convocato pur non giocando molto. Mi ha dato una chance: per questo sono felice di essere sceso in campo".