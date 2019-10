p>CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY / Kalidougiura eterno amore al: il difensore senegalese, direttamente dal ritiro della propria nazionale, si è concesso ai microfoni dei media locali per commentare le voci di mercato che lo vedrebbero lontano da. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Ecco le sue parole riportate dal 'Corriere dello Sport': ''Escono tante notizie ogni giorno che dicono che andrò via. In questo momento il mio unico obiettivo è vincere con il Napoli il resto non mi interessa".