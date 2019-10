DIRETTA NORVEGIA SPAGNA EURO 2020 / C'è grande attesa ad Oslo per Norvegia-Spagna. Nonostante abbiano perso solamente una delle sei partite sin qui disputate (l'andata contro gli iberici), i padroni di casa non navigano in buone acque nella classifica del Gruppo F delle qualificazioni a Euro 2020, complici i troppi pareggi collezionati.

Quarti a nove punti, gli scandinavi tenteranno di battere una squadra che sin qui viaggia a punteggio pieno: 6 vittorie su 6, frutto di 17 gol fatti e appena 3 subìti. Il Ctha convocato anche tre giocatori della Serie A (Pau Lopez, Fabian Ruiz e Luis Alberto, ma questa volta ha lasciato a casa il milanista, oltre a Calciomercato.it seguirà l'evento in tempo reale.

CLASSIFICA GRUPPO F: Spagna 19; Svezia 14, Romania 13; Norvegia 10; Malta 3; Far Oer 0