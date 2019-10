BOCA JUNIORS INFORTUNIO DE ROSSI / Momento non facile per Daniele De Rossi al Boca Juniors. L'ex capitano della Roma è stato frenato dagli infortuni e potrebbe restare ancora per un po' di tempo ai box a causa di un problema al gemello del polpaccio, che si aggiunge al guaio alla coscia accusato nelle scorse settimane.

Non si conoscono ancora i tempi di recupero del 35enne centrocampista, con lo staff medico del Boca che spera di rimetterlo a disposizione del tecnico Alfaro per il ritorno della semifinale di Copa Libertadores contro gli acerrimi rivali del. I problemi fisici accusati da De Rossi ne hanno pregiudicato anche una possibile convocazione in Nazionale, con Mancini che aveva pensato di richiamarlo in azzurro per le gare delle Qualificazioni ad Euro 2020 con