CALCIOMERCATO GIOVANI SERIE A HALAND OSIMHEN / Il futuro è adesso e lo è ancor di più per quei giovani che si stanno imponendo alla ribalta internazionale: il calciomercato per loro è già iniziato e nelle prossime sessioni si candidano ad essere nomi molto chiacchierati. La lista è lunga e spazia dall'Italia alla Francia, passando per Spagna, Inghilterra e Germania: ogni campionato ha i suoi giovani da mostrare in vetrina, top player da far crescere con un po' di coraggio e pazienza, perché quando si è under 23 anche se con le stimmate dei campioni occorre comunque avere la possibilità di sbagliare. Un concetto che sta pian piano attecchendo anche in Italia dove i giovani stanno iniziando ad avere più spazio: toccherà poi a loro confermarsi ad alti livelli quando (e se) le big riusciranno ad accaparrarseli. Ma chi sono i giovani possibili protagonisti delle future sessioni di calciomercato? I nomi già adesso chiacchierati non mancano: da Haland, obiettivo in Italia di Juventus e Napoli, a Tonali, seguito da tutte le grandi della Serie A. Scopriamone altri che potrebbero diventare i colpi del prossimo mercato.

Calciomercato Juventus, da Havertz a Halad e Aouar: operazione verde

Da sempre attenta ai giovani migliori del panorama internazionale, la Juventus tiene d'occhio i baby prodigio d'Europa: così non sorprende notare che i bianconeri sono nel lungo elenco di pretendenti di Erling Braut Haland, il 19enne attaccante del Salisburgo capace di bagnare il debutto in Champions League con una tripletta. E di gol in questo inizio di stagione il baby bomber norvegese ne ha messi a segno molti: ben 18 in 11 partite, un ruolino che non poteva che attirare l'attenzione di Paratici ma non solo. Lo seguono anche le grandi d'Europa e anche il Napoli ci ha buttato in più di un'occasione l'occhio.

Bianconeri e azzurri che seguono anche, 21enne centrocampista del Lione, seguito anche da

Una lunga lista di pretendenti c'è anche per Kai Havertz, 20 anni, stellina del Bayer Leverkusen: anche per lui si segnala l'interesse della Juventus e non poteva essere diversamente visto i numeri del talento di Aachen.

Calciomercato Inter e Milan, non solo Tonali: occhi su Gomez e Camavinga

Può ancora essere inserito nella lista dei giovani Maxi Gomez, bomber del Valencia: 23 anni e 4 gol nelle prime sette partite di campionato. Punta centrale classica, pagato 14 milioni dal club spagnolo, potrebbe diventare un obiettivo di mercato dell'Inter, sempre alla ricerca di un attaccante che possa far rifiatare Lukaku senza snaturare le caratteristiche della squadra. Sempre in tema attaccanti, sta confermando le attese Victor Osimhen: 20 anni e già 8 gol alla sua prima stagione con la maglia del Lille. I nerazzurri ci potrebbero fare un pensierino, quello già fatto quest'estate dal Milan. Rossoneri che sempre in Francia sono da tempo sulle tracce di Eduardo Camavinga, vero enfant-prodige con i suoi 16 anni: punto fermo del Rennes, regista capace di dare ordine e geometrie alla manovra della sua squadra nonostante sia ancora un ragazzino.

Non lo è più Tonali, uno dei giovani più apprezzati in Serie A: il Brescia per lui chiede tanto, si parla di 50 milioni, ma le qualità per imporsi a livello internazionale le ha tutte. Così Juventus, Inter, Roma e Napoli lo seguono in maniera costante da tempo, dovendo però fare i conti con il patron delle Rondinelle Cellino.

Calciomercato, da Malen a Rice: la forza dei 20 anni

E non poteva mancare di certo l'Olanda, da sempre fucina di giovani calciatori pronti a spiccare il volo: quello che si sta mettendo più in mostra in questo inizio di stagione è Donyell Malen (PSV): 20 anni, nato come attaccante esterno, sta ora giocando più centrale per sfruttare la sua vena realizzativa. Sono già sedici le reti messe a segno in 18 partite stagionali, un rendimento altissimo che ha stuzzicato anche le italiane: Juventus, Napoli e Roma sono segnalate sulle tracce di Malen, grazie anche ai rapporti con il suo procuratore Mino Raiola. E altra terra fertile per i giovani, anche se difficili da acquistare, è la Premier League: qui da segnalare il 20enne del West Ham Declan Rice, già finito nel mirino del Manchester United. Per lui si parla di una valutazione di 50 milioni.