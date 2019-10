SERIE A JUVENTUS INTER NAPOLI CAPELLO / La Juventus si è riappropriata della vetta della classifica battendo l'Inter nello scontro diretto a San Siro. Fabio Capello, ex tecnico dei bianconeri, era convinto fin dall'inizio che la squadra di Sarri fosse ancora la favorita numero uno per lo scudetto, come ribadisce al 'Corriere dello Sport'.

"Della Juve mi ha colpito la compattezza e ferocia mentale e la capacità di adattarsi alle pieghe della partita, ciò che distingue chi arriva fino in fondo e sa vincere dalle squadre che riescono a centrare pochi e isolati risultati - ha spiegato - E Sarri non ha ancora potuto usufruire del contributo dei nuovi acquisti al 100%.crescerà in maniera esponenziale, in Italia potrà specializzarsi. Bisognerà vedere come reagirà l'alla sconfitta e se ilriuscirà ad avere un rendimento più costante. La differenza la fa la qualità della rosa, senzai nerazzurri hanno perso qualità negli ultimi venti metri".