ITALIA MANCINI VIALLI / L'Italia è attesa dalle sfide con Grecia e Liechtenstein, con l'opportunità di staccare in anticipo il pass per i prossimi Europei. Bastano tre punti agli Azzurri per conquistare matematicamente la qualificazione per Euro 2020, che potrebbe arrivare già sabato grazie ad una vittoria all''Olimpico' di Roma contro gli ellenici. E, vincendo tutte le restanti gare del girone, l'Italia sarebbe tra le sei teste di serie al prossimo torneo continentale.

Percorso netto finora per la formazione di Roberto, che sente odore di rinnovo con la Federazione.

Secondo 'Repubblica' con l'accesso alla fase finale degli Europei scatterà il prolungamento automatico fino al luglio 2022 per il selezionatore dell'Italia, che guiderà quindi la Nazionale anche verso la corsa al Mondiale 2022 in Qatar. Al fianco di Mancini potrebbe esserci l'ex gemello ai tempi della Sampdoria Gianluca Vialli, che dopo la trattativa saltata per l'acquisizione del club blucerchiato è in lizza per per il ruolo di capo delegazione degli Azzurri.