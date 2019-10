CALCIOMERCATO MILAN / Stefano Pioli ha chiesto tempo per valutare i propri giocatori a disposizione attualmente nella rosa del Milan ma i prossimi mesi saranno necessari per capire se la dirigenza rossonera dovrà intervenire a gennaio nella finestra invernale di calciomercato.

Come riportato dal 'Corriere dello Sport' Boban e Maldini hanno promesso a Pioli di fare il possibile in vista di gennaio per cercare di accontentare il loro nuovo tecnico, ovviamente in base alla necessità e in base a quella che sarà la classifica. Sicuramente un Milan in piena lotta Champions League renderebbe ogni discorso più facile. Il tesoretto c'è da parte, potrebbe essere aumentato con qualche cessione: non va dimenticato anche il 'risparmio' fatto dal Milan con la scelta di Pioli e non con quella di Spalletti.