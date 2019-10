JUVENTUS INTER ERIKSEN REAL MADRID / Il Real Madrid fa sul serio per Christian Eriksen. E non aspetterà la prossima estate. Stando al quotidiano 'AS', il club merengue avrebbe deciso di sferrare l'offensiva già nella finestra invernale per regalare a Zidane il centrocampista danese, nonostante il giocatore sia in scadenza a giugno con il Tottenham e le trattative per il rinnovo con gli 'Spurs' siano in alto mare.

Un'operazione che si potrebeb concretizzare sulla base di 30 milioni di euro a gennaio.

Il Real necessita di un rinforzo di spessore in mediana anche per via degli infortuni che hanno colpito la squadra di 'Zizou' in questa prima parte di stagione e, vista l'impossibilità al momento di arrivare a Pogba (sempre il preferito da Zidane) e van de Beek, Florentino Perez avrebbe virato con decisione sull'ex Ajax con l'intento di portarlo già all'inizio del 2020 a Valdebebas. Lo stesso Eriksen però preferirebbe cambiare maglia a fine stagione, per lasciare a parametro zero il Tottenham e incassare così un ricco bonus sul nuovo contratto. L'assalto del Real Madrid è comunque concreto: brutte notizie per Juventus e Inter, che da tempi non sospetti si erano interessate al 27enne centrocampista vista anche la vantaggiosa situazione in cui gravita il danese, che a meno di sorprese non firmerà il prolungamento col Tottenham.