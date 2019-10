Real Madrid, Florentino Perez prepara un nuovo colpo per gennaio

CALCIOMERCATO REAL MADRID ERKISEN / Il Real Madrid è pronto a mettere a segno un nuovo, importante colpo per il mercato di gennaio. Secondo quanto svelato oggi dal quotidiano spagnolo 'AS', infatti, i blancos avrebbero intenzione di fare un tentativo per Christian Eriksen, già cercato in estate, che sarà libero dal Tottenham il prossimo 30 giugno visto il suo contratto in scadenza.

Il club merengue potrebbe anticipare il suo acquisto in quanto lo considera una necessità imminente pevisti i problemi fisici di diversi centrocampisti. Il calciatore, però, preferirebbe un trasferimento in estate visto che, in questo modo, intascherebbe parte delle commissioni per l'affare, maspingerà per chiudere subito l'operazione, convincendo il suo allenatore e il Tottenham, che incasserebbe circa 30 milioni di euro.

