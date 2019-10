FANTACALCIO SERIE A I GIOCATORI PIU' SOSTITUITI / Se pensate che la certezza di questo campionato sia la vittoria della Juventus siete fuori strada. O quasi. Ad oggi, infatti, ne esiste una ancora più evidente: Ribery non gioca mai per 90'. L'attaccante della Fiorentina, numeri alla mano, è il giocatore più sostituito del torneo con cinque richiami in panchina operati di Montella su altrettante gare giocate da titolare. Le presenze in totale sono invece sette, ma nelle prime due giornate l'ex Bayern è subentrato nelle sfide perse contro Napoli e Genoa. Nonostante il gran lavoro svolto sul fronte offensivo dei viola, il francese ha comunque 36 anni e il numero delle sostituzioni testimonia un impiego volutamente centellinato, anche se nelle ultime due gare il suo minutaggio è cresciuto.

SERIE A, I GIOCATORI PIU' SOSTITUITI: DA SENSI A FLORENZI, CHI GUIDA LA CLASSIFICA CON RIBERY

Lo sa Montella, che preserva spesso anche il giovane Castrovilli, sostituito 4 volte, che non a caso giostra in una zona assai dispendiosa del campo. E lo sa Conte, che allo stesso modo dosa l'impiego del suo miglior centrocampista, Sensi, autore di tre gol e quattro assist in questo strepitoso avvio di stagione. L'ex Sassuolo viene richiamato in panchina quanto Ribery, anche se nell'ultima occasione - il derby d'Italia perso contro la Juventus - il cambio è stato forzato a causa di uno stiramento agli adduttori. Un'altra sostituzione a cui ricorre spesso l'ex tecnico di Chelsea e Juventus riguarda Lautaro Martinez, chiamato fuori 4 volte nel corso di questo primo spezzone di campionato. Completano la lista dei giocatori che fanno cinquina Florenzi, Barreca e Zaccagni. Anche in questo caso si tratta di ruoli abbastanza faticosi, come nel caso delle ali di Roma e Genoa impegnate sia in fase di spinta che di ripiego, ma anche per il centrocampista del Verona che gioca spesso a ridosso della punta schierata da Juric. Cambi praticamente annunciati, che potrebbero far pensare anche in ottica fantacalcio al momento di schierare la formazione titolare o in sede di scambi e compravendite.

SERIE A, I GIOCATORI PIU' SOSTITUITI: SAVIC DECISIVO, MA INZAGHI LO CAMBIA SPESSO

Nei rossoblu di Andreazzoli è alto anche il numero di sostituzioni che coinvolge Pinamonti, 4 per la precisione, che corrispondono anche a quelle di Inglese, ovvero il giocatore più sostituito nel Parma di D'Aversa. Fra le punte che esibiscono questo score c'è Alfredo Donnarumma, attaccante del neopromosso Brescia che annovera già 4 reti alla sua prima stagione in Serie A, insieme al compagno di squadra Spalek che però gioca a centrocampo.

A questo punto comincia la serie di mediani, fra cui qualcuno dal nome importante come, pilastro fondamentale sia in zona gol che in fase di rifinitura per la, che però deve fare i conti con 4 richiami in panchina a fronte dei 7 match disputati, di cui 6 dal 1'. Stesso discorso per, importante per il gioco della nuova Juventus dicon i suoi frequenti inserimenti senza palla, ma impiegato 4 volte per circa 70' in virtù delle gare di Champions che vedranno i bianconeri impegnati ininterrottamente fino a dicembre. Non sono impegnate in competizioni europee Torino e Sassuolo invece, che comunque sostituiscono lo stesso numero di volte

Infine, la carrellata dei giocatori che hanno collezionato 3 sostituzioni in questo primo scampolo di stagione, ad eccezione del Lecce. Il tecnico dei salentini Liverani ha, infatti, concesso il cambio ad un ampio numero di calciatori che tuttavia non hanno superato quota 2 nelle sostituzioni a gara in corso. Insigne e Lozano sono i giocatori del Napoli che più di ogni altro hanno visto la lavagna luminosa del quarto uomo indicare il loro numero di maglia, a dimostrazione che a differenza dell'ultima stagione, Carlo Ancelotti può godere di un parco attaccanti più vario su cui affidarsi per il turnover. Stessa sorte per Calhanoglu, che nel Milan dell'ormai esonerato Giampaolo è sceso 7 volte in campo ed è stato sostituito 3, ma che in quello del neoarrivato Pioli rischia di trovare poco spazio a vantaggio di Paqueta. Nell'Atalanta stiamo invece assistendo alla continua girandola delle punte, alternate specialmente quando Muriel risulta disponibile, anche a gara in corso. Gasperini ha infatti rinunciato nell'arco dei 90' (spesso a risultato acquisito però) sia ad Ilicic che Gomez, Zapata e anche Gosens. Praticamente l'intero armamentario offensivo titolare di cui dispone, anche se in Champions sono arrivate solo delusioni nelle prime due storiche uscite.



Concludono il gran tour dei calciatori più sostituti del campionato solo coppie e tridenti. Nel Bologna del leone Mihajlovic a lasciare spesso il campo sono Poli, Palacio e Sansone, mentre nell'Udinese è a Sema, Larsen e Fofana che tocca lo stesso destino. Nel Cagliari Simeone e Rog sono i più sostituiti da Maran, con il 'Cholito' diventato titolare dopo il grave infortunio di Pavoletti. Caprari e Gabbiadini sono stati i giocatori meno inamovibili degli schieramenti iniziali scelti dall'ormai ex Di Francesco, mentre a Ferrara il gran lavoro a cui sono chiamati gli esterni di Semplici viene evidenziato dalle sostituizioni che hanno tirato in ballo D'Alessandro (stagione comunque finita a causa della lesione al crociato) e Di Francesco.