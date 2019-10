CALCIOMERCATO INTER MILAN BALE / Il futuro di Gareth Bale è in bilico. Come svelato nei giorni scorsi, il gallese avrebbe deciso di lasciare il Real Madrid a fine stagione e, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, per il suo avvenire non esclude la possibilità di giocare in Serie A.

Oggi, dal ritiro della sua Nazionale, l'attaccante ha parlato della sua condizione mentale e dell'incertezza che vive coi blancos, riconoscendo: "Scendi in campo con tante emozioni addosso. Senti rabbia in corpo, ma sto provando a giocare a calcio e godermi il momento per dare il meglio, sia qui che a Madrid. In ogni caso, do il 100% per aiutare la squadra e continuerò a farlo". Bale ha poi provato a gettare acqua sul fuoco: "Non devo liberare la mente, sono sereno. Adoro giocare gol Galles e lo sanno tutti. Vogliamo vincere e qualificarci agli Europei".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!