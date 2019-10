CALCIOMERCATO PSG NEYMAR BARCELLONA/ In alcune dichiarazioni rilasciata a Singapore, Neymar, stella del Brasile e del PSG, ha parlato anche di calciomercato e, più in particolare, del suo umore attuale in Francia: "Sono felice con la mia nazionale ed ora anche con il mio club.

Tutti sono a conoscenza della mia volontà di andarmene e di quello che è successo nell'ultima finestra di mercato. Ma oggi sono di nuovo contento al PSG. Difenderò questo club con le unghie e con i denti e, facendo bene in Francia, farò bene anche in nazionale".