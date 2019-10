p>INTER ALLARDYCE MANCHESTER UNITED LUKAKU/ Intervenuto ai microfoni di 'Talk Sport', Sam, allenatore inglese, ha parlato del Manchester United, al momento in crisi: "Non segnano abbastanza, non è possibile vendere un giocatore come Romelue non prendere un giocatore degno di sostituirlo. Stanno affrontando un grosso problema". Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!