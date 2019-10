Juventus, Ramsey out per infortunio: le novità dal Galles

JUVENTUS RAMSEY INFORTUNIO /Aaron Ramsey non ha potuto partecipare al big match tra la sua Juventus e l'Inter di domenica sera a causa di un problema all'adduttore, confermato dal tecnico Maurizio Sarri, che ha indotto lo staff tecnico a non correre rischi.

Il bianconero ha risposto alla convocazione del suoper le sfide contro Slovacchia e Croazia, ma non sarà disponibile per il primo match in programma giovedì. Il 28enne, infatti, non ha viaggiato col resto dei compagni a scopo precauzionale, ma il ctè ottimista per la sfida di domenica contro i croati a Cardiff: "Ha sentito un piccolo fastidio all'adduttore ma oggi si è allenato e speriamo di averlo a disposizione. Il fisioterapista lavorerà con lui un paio di giorni".

