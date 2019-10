MILAN REBIC / Nella giornata di Stefano Pioli al Milan, arriva l'esito del ricorso per la squalifica Uefa rimediata da Ante Rebic quando giocava con l'Eintracht Francoforte. L'attaccante croato era stato fermato per cinque giornate dopo l'espulsione nel ritorno dei playoff di Europa League con lo Strasburgo.

Ora è arrivata la decisione della commissione d'appello della Uefa che ha ridotto le giornate di squalifica da cinque a quattro: inoltre l'ultimo dei quattro turni di stop è stato sospeso con la condizionale per due anni. Quindi le giornate complessive di squalifica da scontare fin da subito sono tre: in caso di qualificazione del Milan ad una delle competizioni europee del prossimo anno, Rebic dovvrà saltare le prime tre partite per squalifica.