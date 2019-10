CALCIOMERCATO ALLEGRI MANCHESTER UNITED / La sconfitta contro il Newcastle rimediata nell'ultimo turno di Premier League ha minato ulteriormente la posizione in panchina di Solskjaer, confermato ma solo per ora alla guida del Manchester United. I risultati estremamente scadenti dei 'Red Devils' stanno però facendo spazientire la dirigenza del club britannico con il vicepresidente esecutivo Ed Woodward che sta già pensando ad un possibile sostituto con diversi nomi in ballo.

Stando a quanto sottolineato anche dal 'Daily Mirror', tra i nomi più in voga c'è ancora quello di Massimiliano, ancora senza impiego dopo la separazione estiva dalla Juventus in favore di Sarri. Il tecnico livornese è da tempo affascinato dall'ipotesi Premier ma non vorrebbe attendere ancora troppo tempo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto filtra dall'Inghilterra però ci sarebbe un vero e proprio ultimatum da parte di Allegri al Manchester United in quanto l'ex juventino sarebbe disposto ad accettare l’incarico ma solo a patto di partire subito per avere ancora tanto tempo davanti per cambiare rotta alla stagione. Se i 'Red Devils' vogliono davvero Allegri dovranno quindi sbrigarsi per non rischiare di rimanere al palo.