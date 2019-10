CALCIOMERCATO NAPOLI CARLES ALENA / Sette partite di campionato e due di Champions per perdere qualche certezza e avvertire un po' di timore su quel che sarà: la stagione del Napoli non è iniziata nel migliore dei modi con gli azzurri che al momento sono al quarto posto in classifica in Serie A e primi nel girone Champions. Ancelotti non è ancora riuscito a dare un'impronta riconoscibile alla squadra e sono molti i calciatori che stanno rendendo al di sotto le aspettative.

Tra le 'pecche' riscontrate c'è anche la mancanza di un uomo d'ordine e qualità a centrocampo:non lo è e siachehanno mostrato di non riuscire a calarsi bene nel ruolo di centrale. Possibile allora un intervento nel mercato di gennaio, alla ricerca comunque di un profilo in linea con il credo societario: giovani da lanciare sul grande palcoscenico europeo. Giovani come, 21 anni, centrocampista del Barcellona: anche per lui l'inizio di stagione è stato al di sotto dalle attese con appena 45 minuti in campo nella prima gara e poi la 'bocciatura' di Valverde che non lo ha più schierato. Una situazione che potrebbe portare all'addio a gennaio di uno dei prodotti della cantera blaugrana con il Napoli che potrebbe farsi avanti per provare a ripetere quanto fatto con lo stesso Fabian Ruiz, pescato in Spagna e ora in orbita delle grandi d'Europa.