Atalanta, Gasperini: "L'esperienza all'Inter mi aveva bruciato"

ATALANTA GASPERINI CHAMPIONS INTER / Altra grande annata per l'Atalanta di Gasperini che sta assaporando per la prima volta anche l'aria della Champions League, il palcoscenico prestigioso guadagnato grazie all'ultima straordinaria stagione. Lo stesso tecnico nerazzurro ha parlato del potenziale dei suoi a 'UEFA.com': "Possiamo stare in alto e continuare a crescere. Non ci siamo arrivati per caso. Dopo la sconfitta con la Dinamo Zagabria volevamo dimostrare di poter calcare certi palcoscenici e abbiamo tutte le possibilità per continuare a farlo.

Quando sono arrivato qui abbiamo inziato un progetto ambizioso cambiando giocatori ogni anno: questa è il prima stagione in cui abbiamo mantenuto un bel po' degli elementi della rosa. Dobbiamo continuare così".

GOMEZ - "E' un leader sia in campo che fuori. Quando è arrivato qui era più attaccante, ora ha arretrato il suo raggio d'azione diventando un giocatore di livello internazionale. Peccato sia arrivato un po' tardi al grande calcio".

ESPERIENZE - "A Crotone e Genova ho vissuto grandi soddisfazioni. In Calabria ricordo la promozione dalla Serie C alla Serie B, a Genova quella in A e la qualificazione all'Europa League. Ma i risultati più importanti li ho raggiunti con l'Atalanta. A Bergamo sono riuscito a riscattare la brutta esperienza con l'Inter. Lì mi ero un po' bruciato ad alti livelli."