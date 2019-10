ROMA ROONEY VARDY / Cosa c'entra la Roma con le mogli di Rooney e Vardy? La prima risposta che viene in mente è niente, ma forse si potrà cambiare idea dando uno sguardo al tweet pubblicato oggi dall'account inglese della società giallorossa. Un cinguettio che parte proprio dalla lite social tra le due consorti: Coleen Rooney, moglie dell'ex attaccante del Manchester United, ha accusato la (ex) amica di aver passato informazioni al Sun su di sé e la sua famiglia. "Per molto tempo qualcuno di cui mi fidavo e a cui ho permesso di seguirmi sul mio profilo Instagram ha informato il Sun delle mie storie e dei miei post privati. Tante informazioni su di me e sulla mia famiglia uscite senza il mio permesso.

Ma avevo un sospetto e per dimostrarlo ho avuto un'idea. Bloccare tutti tranne un account (quello di lady Vardy appunto) dalle mie stories di Instagram e poi postare storie false, per vedere se finivano sul Sun". Così è arrivata ad accusareche, sempre via social, ha risposto: "Non mi servono soldi, perché avrei dovuto farlo? Nel corso degli anni molta gente è entrata nel mio account Instagram senza permesso. Sono disgustata dal dovermi discolpare. Dovevi telefonarmi la prima volta che hai avuto questi sospetti".

E cosa c'entra in tutto questo la Roma? Semplice, l'account Twitter inglese dei capitolini ha ironizzato sull'accaduto, 'bloccando' la moglie di Vardy e scatenando gli applausi dei follower che hanno apprezzato l'ironia.