MILAN CALDARA ALLENAMENTO PIOLI / Archiviata la presentazione ufficiale alla stampa, Stefano Pioli ha diretto il suo primo allenamento a Milanello con il gruppo rossonero decimato però dalle assenze dovute alla sosta per le nazionali.

Non sono mancate però le prime indicazioni con una nota estremamente positiva per il neo allenatore delche ha registrato la presenza in gruppo del lungodegente Mattia, finalmente sulla via del recupero completo. Sarà quindi l'ex difensore di Atalanta e Juventus il primo vero 'rinforzo' di Pioli.