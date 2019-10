CALCIOMERCATO FIORENTINA RINNOVO CASTROVILLI CONFERENZA / Tra le sorprese più luminose di questo avvio di stagione in Serie A spicca sicuramente la stellina di Gaetano Castrovilli. Il giovane centrocampista della Fiorentina ha ben impressionato per qualità, sagacia tattica e soprattutto personalità. Il classe 1997 viola si è da subito imposto ad alti livelli nello scacchiere di Montella attirando anche le prime attenzioni di mercato. Proprio per questo la Fiorentina correrà molto presto ai ripari rinnovando il contratto dello stesso Castrovilli attualmente in scadenza nel giugno del 2021.

Le parti sono sempre più vicine per la gioia dei tifosi toscani.

L'ennesimo grande indizio lo ha lanciato il sito ufficiale della società che ha annunciato: "Domani, giovedì 10 ottobre, alle ore 13:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Direttore Sportivo Daniele Pradè e del calciatore Gaetano Castrovilli". Una conferenza stampa che potrebbe essere il pretesto perfetto per annunciare il rinnovo del centrocampista.