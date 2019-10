SAMPDORIA DE BIASI GATTUSO / Dopo la risoluzione del contratto con Eusebio Di Francesco, la Sampdoria cerca l'allenatore giusto per risollevare una squadra finita all'ultimo posto in panchina.

Il presidente Ferrero, secondo quanto riferito da 'Sky', avrebbe incassato il no di Rino, un rifiuto che potrebbe portare ad un'accelerata nelle prossime ore per i profili alternativi vagliati dalla dirigenza blucerchiata. Tra questi, oltre a, c'è anche il nome di Gianni: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l'ex commissario tecnico dell'resta un candidato plausibile ma al momento non si registrano novità e non gli è stata comunicata nessuna decisione.