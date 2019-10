p>MANCHESTER CITY GUARDIOLA / La sconfitta rimediata nell'ultimo turno di campionato contro ilha fatto scivolare ildi Pepa -8 daldi Jurgen, a punteggio pieno dopo le prime 8 di campionato. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

All'orizzonte potrebbe esserci però un clamoroso divorzio a fine stagione. Secondo quanto riportato dal 'The Sun', Guardiola starebbe infatti pensado di lasciare il City qualora i risultati stagionali non rispettassero il piano stilato ad inizio anno. Ecco le parole riportate nel libro 'Pep's City: The Making of a Superman' di Lu Martin e Po Ballus che uscirà a breve: "Il presidente sa che farei un passo indietro se le cose non dovessero andare come pianificato. Farò di tutto per evitarlo''.