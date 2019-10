CALCIOMERCATO JUVENTUS GRIMALDO GAYA' / Operazione terzino per la Juventus: la squadra di Sarri ha bisogno di rinforzare le fasce difensive dopo, soprattutto a causa di infortuni e assenze, le scelte per il tecnico bianconero sono ridotte ai minimi termini. Altamente probabile che a gennaio Paratici possa muoversi soprattutto per garantire una valida alternativa ad Alex Sandro sull'out mancino della retroguardia juventina: i nomi sono di alto spessore perché una squadra che punta a vincere la Champions non può permettersi di avere alternative di 'seconda fascia'.

Così potrebbe tornare di moda il nome di Josè, talento del, 24 anni, attualmente fermo per un infortunio: la società spagnola ha lanciato il canterano Jaume Costa che ha risposto in maniera positiva, così un addio a fronte di un'offerta milionaria (la clausola di Gaya ammonta a 100 milioni di euro) non è improbabile. Per il mancino di Pedreguer c'è anche ilche però deve sperare nella fine del blocco del mercato.

Ma non solo Spagna, i radar della Juventus sono attivi anche sul Portogallo: lì dove gioca Alejandro Grimaldo, obiettivo di vecchia data per i bianconeri. Un ritorno di fiamma non è improbabile, considerato che era un obiettivo anche del Napoli di Sarri quando si infortunò Ghoulam.