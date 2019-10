MILAN SCARONI STADIO SAN SIRO PIOLI / Ore calde in casa Milan con il cambio di panchina da Giampaolo e Pioli che si è finalmente concretizzato. Di questo ed altro ha parlato il presidente Paolo Scaroni a 'Sky Tg24': "C'è un solo modo per cambiare le critiche in applausi: vincere. Ho visto stamani Pioli. Abbiamo scelto una persona esperta, preparata e seria. Sono fiducioso perché la squadra c'è e i risultati arriveranno.

Servirà un po' di pazienza, un pochina, non troppa, e l'obiettivo è quello di tornare in Champions".

STADIO - "Il nuovo stadio ridurrà il disagio dei residenti, non lo aumenterà. Quando di costruisce una nuova casa, ci sono certi fastidi delle vecchie strutture che possono essere evitati - ha aggiunto Scaroni -. Il nuovo stadio, ad esempio, sarà di 36 metri contro gli oltre 60 dell'attuale San Siro, ci sarà una riduzione del 60% del rumore anche avvicinando l'impianto alle case e i nuovi materiali alle fondamenta elimineranno le vibrazioni nelle case. Il dialogo di ieri con i residenti è stato positivo, abbiamo recepito le diverse indicazioni".