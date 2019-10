CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ MANCHESTER UNITED / Dopo l'indiscrezione lanciata qualche giorno fa dal 'The Sun', in Inghilterra si continua a parlare ancora del futuro di Alexis Sanchez: l'attaccante cileno è passato in estate dal Manchester United dall'Inter in prestito ma tutto fa pensare che il suo futuro non sarà più in Premier League.

Secondo quanto confermato dal 'Manchester Evening News' il club inglese ha ribadito la propria volontà di vendere Sanchez dopo la fine del prestito: chi vorrà puntare su di lui dovrà sborsare circa 28 milioni di euro nella prossima finestra estiva di calciomercato. Sanchez sembra essere rinato in Serie A con la maglia nerazzurra, come testimoniato dalle prestazioni fornite contro Sampdoria e Barcellona, ma è arrivato a Milano in prestito secco senza diritto di riscatto. Il suo futuro è da valutare ma se El Nino Maravilla continuerà così, ci sono buone possibilità che l’Inter possa sedersi al tavolo e trovare un accordo con il Manchester.