ITALIA ACERBI LAZIO / Anche Francesco Acerbi è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano in vista dell'impegno dell'Italia contro la Grecia. Il difensore della Lazio ha presentato così il match dell'Olimpico: "Siamo contenti di giocare a Roma, speriamo di fare una bellissima partita e di vincere facendo divertire la gente. Vogliamo continuare la striscia consecutiva di vittorie, qualificandoci prima possibile all'Europeo. Per noi, per la città, per l'Italia: vogliamo chiudere il cerchio.

Se giocherò? Io mi tengo sempre pronto, poi decide il mister. Dopo la malattia ho sempre fatto ottime stagioni, sto passando un buon momento, non mi siedo mai e cerco sempre di migliorarmi ma coi piedi per terra, con umiltà".

Sulla sua Lazio, poi: "I problemi sono gli stessi della passata stagione: giochiamo bene, creiamo tanto, ma perdiamo gare che non dovremmo perdere. Abbiamo grandi giocatori, ma a volte ci manca la voglia di portare a casa il risultato, quella determinazione che contraddistingue le grandi squadre. Con cattiveria e voglia di raggiungere obiettivi, con la voglia di vincere o anche di pareggiare, non puoi prendere due gol dopo aver dominato. Una squadra come la nostra non può permetterselo".