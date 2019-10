CALCIOMERCATO FIORENTINA PRADE CHIESA CASTROVILLI / Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto sulle frequenze di 'Radio Sportiva' per fare il punto sui temi più caldi che tengono banco in casa viola. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

A partire dal rinnovo di Castrovilli: ''Speriamo di farlo al più presto, siamo vicini, mancano piccoli dettagli.

Sta facendo benissimo e siamo contenti di lui e degli altri giovani''.

Il futuro di Chiesa: ''Ormai è un campione affermato, sapevo e sapevamo quello che poteva darci, sta lavorando benissimo e siamo contenti. Ribery gli ha dato uno stimolo in più. Enrico? Rapporti sereni, non dobbiamo fare niente di più di quello che stiamo facendo. Rinnovo? Non ci sono discorsi aperti"

La suggestione Ibrahimovic: "Non ci pensiamo assolutamente"

Sul mercato invernale: "Andiamo avanti così se, come spero, non ci saranno infortuni o altre situazioni"