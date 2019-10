p>INTER LAZARO / In questo avvio di stagione Valentinoha collezionato solo una manciata di minuti in Champions League nel pareggio ottenuto all'esordio contro lo, per il resto l'esterno austriaco si è quasi sempre accomodato sulla panchina dell'Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Rimane sicuramente uno dei punti interrogativi più grandi in casa nerazzurra ma l'ex Hertha Berlino ha dichiarato, direttamente dal ritiro della Nazionale austriaca, di essere felice a Milano. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di 'LaOla Tv': ''Quando in una sola settimana sfidi CR7 e Messi non puoi che non essere felice. L'Inter rappresenta solo la prima tappa nel grande calcio. Ogni giocatore vorrebbe essere sempre in campo, ovviamente ho la mia ambizione. Per me è solo questione di mostrare all'allenatore nelle prossime settimane che posso giocare così bene da non essere più in grado di non pensare a me. La fiducia c'è ancora, lui fa ancora affidamento su di me e spero, ovviamente, di poter sfruttare al massimo le mie possibilità, che sono sicuro avrò nelle prossime settimane''.