ITALIA SPINAZZOLA ROMA / Nuova conferenza stampa dal ritiro di Coverciano per gli azzurri impegnati in vista dei prossimi due match di qualificazione a Euro 2020. Oggi è stata la volta di Acerbi e Spinazzola, con il terzino della Roma che si è espresso così sulla Nazionale di Roberto Mancini: "Siamo coperti in ogni ruolo, non so cosa deciderà il mister. Giocare all'Olimpico? Sarà una festa importante, per noi e per la città. Penso che la nostra sia una Nazionale forte, composta da difensori di primissima fascia che giocano nei primi club d'Italia e d'Europa.

La nostra difesa è forte, ma non so paragonare bene il passato con il presente".

Il laterale ha poi svelato il suo ruolo preferito: "L'ho sempre detto: se ho giocato a sinistra tutta la vita c'è un motivo. Il mio ruolo è lì, poi sono destro e se il mister mi vuole far giocare a destra ci gioco, ma il mio calcio cambia. Non sono abituato a ricoprire quella zona: corpo, coordinazione, cambia tutto. Giocare sempre lì alla Roma? Kolarov è fortissimo, lo apprezzo come uomo e come giocatore, ma escludere che possa giocare io lì è eccessivo. Io sono abituato, posso anche giocare dieci gare a destra ma quando rigioco a sinistra mi ritrovo a mio agio. Addio alla Juventus? La società ha fatto una scelta, io anche. Sono arrivato in una squadra dove, se sto bene, posso giocare con più continuità ed essere felice".