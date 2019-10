ROMA CAGLIARI LUCA PELLEGRINI RAIOLA / Nuovo fronte polemico su Roma-Cagliari, una partita che ha fatto molto discutere per le decisioni arbitrali e per la scia di dichiarazioni polemiche che hanno seguito il triplice fischio finale.

Questa volta si parla di una presunta provocazione partita nel sottopassaggio da Lucacon destinatari i suoi ex compagni di squadra. Una notizia che è stata smentita dal procuratore del terzino, in estate passato dallaallae poi girato in prestito in Sardegna: "Qualcuno scrive che Luca Pellegrini avrebbe provocato i suoi ex compagni nel post gara di Roma-Cagliari. This is fake news!"