p>CALCIOMERCATO NAPOLI ALMENDRA BERGE AOUAR / Non solo Dominik Szoboszlai. Ilvaluta tre alternative sul mercato al centrocampista delper cercare di regalare nella finestra invernale di calciomercato un nuovo rinforzo in mediana a Carlo. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' il ds azzurro Giuntoli segue con attenzione anche le prestazioni di Agustin Almendra, 19enne talento del Boca Juniors, Sander Berge norvegese del Genk e Houssem Aouar franco-algerino classe 1998 dell'Olympique Lione.