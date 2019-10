NAPOLI MILIK ANCELOTTI / "Troppo turnover ti disorienta": Arek Milik dal ritiro della Nazionale polacca non nasconde le sue perplessità per i continui cambi di formazione di Carlo Ancelotti. Parlando con la stampa del proprio paese, l'attaccante del Napoli spiega il suo difficile momento: "Fisicamente sto bene ma mi manca la continuità in campo e la fiducia in me stesso che poi incide sull'efficacia sotto porta. Con il tempo arriverà la forma migliore".

Il calciatore racconta anche le critiche ricevute: "Ancelotti mi ha difeso, per questo guardo oltre. Stare in campo mi aiuterà a ritrovarmi, a Napoli c'è molto turnover e questo ti disorienta, ma non ha senso trovare scuse. Devo combattere e lavorare sodo, i risultati arriveranno. I problemi fisici di inizio stagione sono alle spalle, ora devo convincere l'allenatore". E a proposito di allenatore, Milik dà anche il suo 'suggerimento' ad Ancelotti per l'attacco ideale: "Il Napoli conpiù una punta centrale è il meglio che si possa esprimere".