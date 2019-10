CALCIOMERCATO SAMPDORIA FERRERO GATTUSO DE BIASI / Sono giorni decisivi in casa Sampdoria per la successione di Eusebio Di Francesco. Il nome in cima alla lista della società è quello di Gennaro Gattuso, che sta però riflettendo sulla proposta blucerchiata.

Intervistato a riguardo, il presidente Massimoha mandato un messaggio all'allenatore ex: "Non voglio un allenatore che si deve convincere. - ha dichiarato a 'TeleNord' - Voglio una persona che abbia voglia ed entusiamo di allenare la mia Sampdoria". Il patron sembra dunque avvertire Gattuso: Gianniè già pronto ad assumere la guida della squadra blucerchiata.