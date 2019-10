CALCIOMERCATO INTER VAN DE BEEK / La sconfitta casalinga contro la Juventus ha confermato che per l'Inter il percorso di avvicinamento ai bianconeri è appena iniziato: Conte ha aiutato a fare un salto in avanti alla squadra nerazzurra, ma questo non basta per poter competere alla pari con i campioni d'Italia.

Ecco chevuole dare una mano al suo tecnico, acquistando già a gennaio un centrocampista di spessore, in grado di rinforzare un reparto che in questo inizio di stagione ha visto l'esplosione di Sensi ma che ha bisogno di ulteriore qualità. In inverno si ritornerà alla carica per Arturo, già seguito in estate e non molto in sintonia con il tecnico del Barcellona Valverde. Ma c'è anche un altro nome da tenere d'occhio - come racconta 'gazzetta.it : Donny van de Beek, gioiellino dell'Ajax, anche lui accostato ai nerazzurri in estate. Il centrocampista piace molto anche ale c'è da fare i conti con le richieste dei Lancieri che sono pronti a venderlo al miglior offerente.