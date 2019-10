INTER LUKAKU INFORTUNIO / Nonostante i tre gol sin qui realizzati, l'avventura di Romelu Lukaku all'Inter non ha sin qui rispettato le grandi aspettative dei tifosi e di Antonio Conte. Dopo aver saltato la partita di Barcellona per un infortunio muscolare, l'attaccante belga ha giocato l'intera gara contro la Juventus senza rubare l'occhio.

Subito dopo la gara, l'exè volato in Belgio per rispondere alla chiamata della Nazionale, ma la sua presenza contro San Marino e Kazakistan è in dubbio. Una situazione da valutare con attenzione, al punto che la federazione belga ha annunciato oggi che, contrariamente a quanto previsto, la punta non affiancherà Roberto Martinez nella conferenza stampa di oggi, ma verrà sostituito dall'atalantino Castagne.