MILAN FALLIMENTO GAZIDIS / Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Stefano Pioli, l'amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, ha parlato della disastrosa situazione finanziaria ereditata dal nuovo management rossonero. "Capiamo la frustrazione dei nostri tifosi per le difficoltà dell'ultimo periodo ma sapremo riprenderci.

Non possiamo ignorare le situazioni che abbiamo dovuto affrontare, stiamo lavorando per risollevare un club che abbiamo preso sul filo della bancarotta e che poteva finire addirittura in Serie D. E' una strada lunga e difficile che ci attende, di sicuro commetteremo altri errori ma siamo determinati, la nostra squadra deve tornare a essere grande come in passato. Investiremo in un nuovo stadio, da 1,2 miliardi di euro, per dare le basi al club per poter competere su base internazionale. Al momento quattro punti ci separano dal quarto posto e dalla, c'è tempo per correggere la rotta. Abbiamo preso con noi un allenatore esperto che può migliorare le nostre prestazioni".