ITALIA-GRECIA DIRETTA QUALIFICAZIONI EURO 2020 LIVE CRONACA TEMPO REALE MANCINI GRUPPO J - Dopo il match tra Bosnia e Finlandia, è il turno di Italia-Grecia, sfida valida per la settima giornata di qualificazione ai prossimi Europei 2020 del gruppo J. Gli azzurri del commissario tecnico Roberto Mancini guidano il girone a punteggio pieno e non hanno intenzione di fermarsi; di contro, la selezione guidata da Aggelos Anastasiadis è desolatamente al penultimo posto con solo 5 punti conquistati in sei partite.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Olimpico' di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ITALIA-GRECIA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. CT. Mancini

GRECIA (4-3-1-2): Paschalakis; Bakakis, Chatzidiakos, Siovas, Stafylidis; Zeca, Kourbelis, Bouchalakis; Bakasetas; Limnios, Koulouris. CT. Anastasiadis

CLASSIFICA GRUPPO J: Italia 21, Finlandia 12, Armenia e Bosnia 10, Grecia 5 Liechtenstein 2

* una gara in più