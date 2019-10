CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS / Dries Mertens vede solo il Napoli nel suo futuro.

L'attaccante belga, ai microfoni di 'Rtbf', rilascia dichiarazioni molto esplicite: "Al momento non posso dire nulla, ma voglio solo rimanere al Napoli. Ormai mi sento italiano, ma non mi vedo con un'altra squadra in. Nemmeno in Qatar, Cina, oppure a tornare in Belgio per fine carriera. Il record di? Sono orgoglioso di avvicinarmi un po' a una leggenda del genere".