CALCIOMERCATO MILAN BENASSI / Dopo l'esonero di Marco Giampaolo, il Milan è pronto a ripartire da Stefano Pioli che ha raggiunto l'intesa su cifre e bonus del contratto. Con l'ex allenatore della Fiorentina, molto probabilmente cambierà anche il sistema di gioco dei rossoneri che potrebbero affidarsi ad una mediana pura a tre.

In tal senso, anche le strategie di calciomercato sono destinate a subire diversi cambiamenti. Il reperimento di una mezzala con il vizio del gol può diventare prioritario e per andare a dama la dirigenza rossonera è pronta a puntare i propri radar verso Firenze. Chiuso dall'esplosione di Castrovilli, Marcosta vivendo sin qui una stagione da comprimario anche dopo aver recuperato dall'infortunio e potrebbe trovare proprio nel suo ex allenatore allaun'occasione di rilancio. In 66 partite disputate agli ordini del tecnico di Parma, il 25enne di Modena ha collezionato 14 gol e 4 assist.