CALCIOMERCATO NAPOLI FABIAN RUIZ / Ormai da mesi in Spagna non fanno che sottolineare il rimpianto del Barcellona che a più riprese si è fatto sfuggire la possibilità di ingaggiare FabianRuiz prima dell'esplosione al Betis e dunque al Napoli, che ora ha un gioiello tra le mani e lo valuta ben oltre i 60 milioni di euro, ferma restando l'intenzione di non privarsene. I blaugrana hanno a lungo monitorato il centrocampista spagnolo senza mai completarne l'acquisto ed ora che è diventato un perno della formazione di Ancelotti imponendosi anche in nazionale, per portarlo al 'Camp Nou' dovranno stanziare un budget decisamente più importante rispetto alle cifre che sarebbero servite negli anni scorsi.

Nonostante questo però il Barça non molla e, anzi, sotto traccia continua a lavorare su Fabian Ruiz.

Ma quanto è reale l'intenzione di arrivare a Fabian e quanto, invece, si può parlare di una manovra di disturbo, si chiede il 'Mundo Deportivo'? Secondo il quotidiano catalano infatti i movimenti blaugrana attorno a Fabian Ruiz potrebbero essere considerati anche nell'ottica di una guerra rovente col RealMadrid che, viste le difficoltà riscontrate su vari big come Pogba e Eriksen, tramite i propri scout sta tenendo d'occhio gli sviluppi del centrocampista azzurro che sarebbe addirittura balzato in pole position nella lista degli obiettivi di mercato del presidente Perez. Ma oltre che con la concorrenza del Barcellona, concreta o appunto solo in fase di disturbo, bisognerà fare i conti con un Napoli intenzionato a blindare il suo gioiello.